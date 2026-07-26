Об этом сообщает Deutsche Welle .

Что произошло в центре Берлина?

Автомобиль въехал в толпу вблизи места проведения ежегодного прайда Christopher Street Day (CSD) в Берлине и задел нескольких человек.

На месте происшествия также был обнаружен заброшенный белый автомобиль с серьезными повреждениями.

Спикер полиции Флориан Нат заявил, что личность подозреваемого уже установлена. По его словам, мужчина был известен правоохранителям и "вероятно связан с исламистской средой Берлина".

Нат также сообщил, что к реагированию привлекли более 2200 правоохранителей, в том числе полицейских из Гамбурга и других федеральных земель.

Сейчас мы воспроизводим картину событий на основе улик, найденных на месте. Район поисков охватывает весь город. Завтра при дневном свете нам нужно будет тщательно исследовать все доказательства,

– добавил представитель полиции.

По данным правоохранителей, трое из 16 пострадавших находятся в критическом состоянии с травмами, угрожающими жизни.

На ситуацию также отреагировал мэр Берлина Кай Вегнер. Он посетил место трагедии и назвал инцидент "нападением на наше свободное и открытое общество".

После мирного и яркого CSD собрание в поддержку толерантного и мирного Берлина было атаковано самым жестоким способом. Берлин – это город свободы, и сегодня на нашу свободу было совершено самое ужасное нападение,

– написал он.

Канцлер Германии Фридрих Мерц также осудил "ужасающее преступление".

В своем заявлении Мерц отметил, что вместе с министром внутренних дел Александером Добриндтом обеспечит полное расследование этого инцидента и наказание виновных.

Напомним, это уже не первый подобный случай в Германии. В частности, 4 мая этого года в Лейпциге автомобиль въехал в пешеходную зону , в результате чего погибли два человека.