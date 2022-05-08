В Берлине полиция отобрала и свернула флаг Украины: МИД назвал эти действия "большим позором"

Дмитрий Кулеба прокомментировал решение Германии запретить украинскую символику в День памяти павших во Второй мировой. Это было большой ошибкой Берлина.

Об этом глава Министерства иностранных дел сообщил на своей странице в социальных сетях.

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Берлин совершил ошибку, запретив украинскую символику. Нельзя ставить символы Украины и России на одну ступень,

– отметил Дмитрий Кулеба.

"Отобрать украинский флаг у участников мирного митинга – это нападение на каждого, кто с этим флагом в руках защищает Европу и Германию от российской агрессии", – указал глава МИД.

Министр писал образно, однако, кажется, предусмотрел действия немецкой полиции, которая во время мирных акций памяти отважилась отобрать украинский флаг у наших граждан. На поступок сразу отреагировал посол Украины в Германии Андрей Мельник, назвав его "большим позором Берлина".

Запрет украинской символики на мероприятиях в Берлине

Берлинские власти по непонятным причинам запретили государственную символику Украины на мероприятиях, которые проводились 8 и 9 мая. Соответствующий документ получила местная полиция.

С какой-то стати в Берлине приравняли госсимволику Украины к символике россиян и сепаратистов. Что делает в таком обществе символика Украины – в Германии не объясняют.

Кроме того, на локациях в городе почему-то запрещено находиться представителям украинских организаций. Под запрет также попали украинские военные песни и марши.

Запрет – это пощечина для Украины, – дипломат Мельник

Посол нашего государства в Германии Андрей Мельник был шокирован решением запретить символику. Он подчеркнул, что это пощечина украинскому народу. Кроме того, добавил, что это провоцирует огромный скандал и политическую катастрофу. По его словам, это также расходится с уверением в солидарности Германии с Украиной. Впечатляет, что немцы приравнивают нацию-жертву и виновников друг к другу.

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Во время демонстраций 8 и 9 мая на улицах города патрулировали около 3400 полицейских. СМИ пишут, что на самом деле власти города опасаются провокаций.