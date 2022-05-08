Про це очільник Міністерства закордонних справ повідомив на своїй сторінці у соціальних мережах.

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Берлін зробив помилку, заборонивши українську символіку. Не можна ставити символи України та Росії на один щабель,

– зазначив Дмитро Кулеба.

"Відібрати український прапор в учасників мирного мітингу – це напад на кожного, хто з цим прапором в руках нині захищає Європу та Німеччину від російської агресії", – вказав глава МЗС.

Міністр писав образно, однак, здається, передбачив дії німецької поліції, яка під час мирних акцій пам'яті наважилася відібрати український прапор у наших громадян. На вчинок одразу відреагував посол України в Німеччині Андрій Мельник, назвавши його "великою ганьбою Берліна".

Заборона української символіки на заходах у Берліні

Берлінська влада з незрозумілих причин заборонила державну символіку України на заходах, які проводилися 8 і 9 травня. Відповідний документ отримала місцева поліція.

З якогось дива у Берліні прирівняли держсимволіку України до символіки росіян і сепаратистів. Що робить у такому товаристві символіка України – у Німеччині не пояснюють

Окрім цього, на локаціях у місті чомусь заборонено перебувати представникам українських організацій. Під заборону також потрапили українські військові пісні та марші.

Заборона – це ляпас для України, – дипломат Мельник

Посол нашої держави в Німеччині Андрій Мельник був шокований рішенням заборонити символіку. Він наголосив, що це ляпас українському народу. Окрім цього, додав, що це провокує величезний скандал і політичну катастрофу. За його словами, це також розходиться із запевненням у солідарності Німеччини з Україною. Вражає, що німці прирівнюють націю-жертву та винуватців один до одного.

Зверніть увагу! Під час демонстрацій 8 та 9 травня на вулицях міста патрулювали близько 3 400 поліцейських. ЗМІ пишуть, що насправді влада міста побоюється провокацій.

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