Про це 24 каналу ексклюзивно розповіла прямо зі столиці Німеччини Марина Дементьєва – українська активістка. Вона зіштовхнулась біля меморіалів із росіянами, де і трапилась перепалка.

До теми Берлін заборонив прапори та символіку України на заходах 8 – 9 травня

Які саме провокації відбулись

Загалом активістка помітила біля меморіальних об'єктів більше ніж 100 українців, адже багато приїхали з Варшави й ще було багато місцевих. Проте росіян теж було чимало.

Приходили росіяни-провокатори. Намагалися нас спровокувати на агресію. Це було на самому початку. У першій половині дня, коли ми були біля мономенту,

– пригадала вона.

Марина Дементьєва зазначила, що сутичка відбулась, коли українці викрикували гасла. Громадяни Росії підходили й казали: "А що Маріуполь вже звільнили? А ви довго вчилися-тренувалися?"

За словами активістки з України, у Німеччині є багато меморіалів із радянською символікою, хоч для німців це все ж день пам'яті. Вони вшановують тих, хто постраждав від фашизму. Саме біля меморіальних об'єктів якраз і відбулися численні провокації, де затримали кількох людей.

"Насамперед через те, що вони використовували німецькі комуністичні прапори, а також з серпом і молотом. Затримували мешканців і з прапорами Росії, які приносили георгіївські стрічки", – відзначила Дементьєва.

Змусили замалювати прапор України на лиці, – активістка

Чималий резонанс викликало і те, що Берлін заборонив український прапор та символіку на заходах 8 – 9 травня. Як розповіла активістка, по місту можна носити стяги України, але не біля меморіалів.

"На вході у парк нас змусили замалювати наші прапорці (на обличчі – 24 канал), зняти віночки та заховати прапорці-стрічки. Це біля меморіалів і пам'ятників, а по місту вільно ходили й пересувалися", – поділилась вона.

Зауважте! Як відзначила Марина Дементьєва, просили прибирати не тільки українські прапори, а й інші – словенський, італійський і польський. Російських стягів же активістці не траплялось.

Активістка повідомила, що спочатку сказали, що заборонені українські та російські прапори через можливі провокації, а потім уже стали забороняти всі прапори. "Також представники поліції ніяк не пояснили, чому в парку потрібно витерти жовтий колір (на обличчі – 24 канал)", – підкреслила вона.

Заборона на символіку України у Німеччині: що відомо

Берлінська влада з незрозумілих причин вирішила заборонити державну символіку України на заходах, які будуть проводитися 8 та 9 травня. Відповідний документ має місцева поліція.

Це викликало чимало обговорень, проте поліція врешті сказала, що не скасовуватиме заборону, щоб уникнути провокацій. Приписи поліції також включають заборону і на російську символіку.

Активісти повідомляли, що після численних обурень таки змогли досягти домовленості щодо використання української символіки на заходах 8 – 9 травня, однак лише впродовж однієї години й з погодженням від столичної поліції.

Посол України в Німеччині Андрій Мельник шокований таким рішенням. Він вважає, що це ляпас українському народу.

Не погоджується з рішенням і міський голова Львова. Андрій Садовий закликав людей вийти на вулиці з синьо-жовтими стягами в Німеччині.

Зверніть увагу – Росії не вдається проводити масові паради "побєдобєсія": дивіться відео