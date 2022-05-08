Об этом 24 каналу эксклюзивно рассказала прямо из столицы Германии Марина Дементьева – украинская активистка. Она столкнулась возле мемориалов с россиянами, где и произошла перепалка.

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Какие именно провокации произошли

В целом активистка заметила возле мемориальных объектов более 100 украинцев, ведь многие приехали из Варшавы и еще было много местных. Однако россиян тоже было немало.

Приходили россияне-провокаторы. Пытались нас спровоцировать на агрессию. Это было в самом начале. В первой половине дня, когда мы были у мономента,

– вспомнила она.

Марина Дементьева отметила, что столкновение произошло, когда украинцы выкрикивали лозунги. Граждане России подходили и говорили: "А что Мариуполь уже освободили? А вы долго учились-тренировались?"

По словам активистки из Украины, в Германии много мемориалов с советской символикой, хотя для немцев это все же день памяти. Они чествуют тех, кто пострадал от фашизма. Именно у мемориальных объектов как раз и произошли многочисленные провокации, где задержали несколько человек.

"Прежде всего, потому, что они использовали немецкие коммунистические флаги, а также с серпом и молотом. Задерживали жителей и с флагами России, которые приносили георгиевские ленты", – отметила Дементьева.

Заставили зарисовать флаг Украины на лице, – активистка

Большой резонанс вызвало и то, что Берлин запретил украинский флаг и символику на мероприятиях 8 – 9 мая. Как рассказала активистка, по городу можно носить флаги Украины, но не у мемориалов.

"На входе в парк нас заставили зарисовать наши флажки (на лице – 24 канала), снять веночки и спрятать флажки-ленты. Это возле мемориалов и памятников, а по городу свободно ходили и передвигались", – поделилась она.

Заметьте! Как отметила Марина Дементьева, просили убирать не только украинские флаги, но и другие – словенский, итальянский и польский. Российские флаги же активистке не встречались.

Активистка сообщила, что сначала сказали, что запрещены украинские и российские флаги из-за возможных провокаций, а затем уже стали запрещать все флаги. "Также представители полиции никак не объяснили, почему в парке нужно вытереть желтый цвет (на лице – 24 канала"), – подчеркнула она.

Запрет на символику Украины в Германии: что известно

Берлинские власти по непонятным причинам решили запретить государственную символику Украины на мероприятиях, которые будут проводиться 8 и 9 мая. Соответствующий документ есть у местной полиции.

Это вызвало немало обсуждений, однако полиция наконец-то сказала, что не будет отменять запрет, чтобы избежать провокаций. Предписания полиции также включают в себя запрет и на русскую символику.

Активисты сообщали, что после многочисленных возмущений смогли достичь договоренности об использовании украинской символики на мероприятиях 8 – 9 мая, однако только в течение одного часа и с согласованием от столичной полиции.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник в шоке от такого решения. Он считает, что это пощечина украинскому народу.

Не согласен с решением и городской голова Львова. Андрей Садовый призвал людей выйти на улицы с сине-желтыми флагами в Германии.

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