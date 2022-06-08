В Берлине работает кафе "Россия", его владелица – украинка, выступающая за "дружбу народов"

В Берлине до сих пор работает кафе "Россия". Его владелица – украинка – заявила, что ей не стыдно и менять название заведения она не собирается.

Возмутительными кадрами в сети поделилась украинка Полина, которая находится в немецкой столице. Увидев кафе "Россия", девушка была шокирована таким цинизмом и решила поговорить с владелицей.

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В то же время хозяйка заведения заявила, что "Россия" – брендовое название. Даже, несмотря на зверства россиян в Украине, менять ее не планируют.

Владелица заведения добавила, что она поддерживает "дружбу народов". Более того, по ее словам, еще несколько месяцев назад "Россия была нормальной страной". Очевидно, об оккупации Крыма и 8 лет войны на Донбассе женщина не слышала.

Полина пыталась донести до владелицы кафе, которое происходит в Украине и мире. Она рассказала о зверствах российских военных, которые насилуют и убивают украинцев. В то же время в ответ слышала лишь бред о "трендовом названии" и "дружбе народов".

Авторы видео угрожают расправой

Свой разговор с владелицей "России" Полина сняла на видео. Впоследствии девушка опубликовала его в токтоке. Уже через считанные часы в комментариях и частных сообщениях в соцсетях ее атаковали обширные россияне. Неадекваты угрожали девушке расправой и заявлениями.

Россияне не могут пережить, что весь цивилизованный мир поддерживает Украину. Поэтому размечтались в комментариях, что "большинство стран за них".

Чтобы оценить реальные масштабы поддержки страны-оккупантки в мире, следует обратить внимание, как в марте во время Генассамблеи ООН проходило голосование за резолюции по Украине. Единственными друзьями России оказались КНДР, Сирия, Эритрея и Белоруссия.

В общем, все комментарии россиян в тектоке Полины – это смесь фейков, нецензурной лексики и ложного самоутешения, что Россия хотя бы что-то значит.

Предлагаем просмотреть некоторые комментарии / Скриншоты Полины 18+

Владелица "России" – украинка, выступающая за "дружбу народов": смотрите видео

В Берлине работает кафе "Россия": смотрите видео

Пока владелица кафе "Россия" выступает за "дружбу народов", российские захватчики продолжают разрушать украинские города и деревни. Президент Владимир Зеленский в июне сообщил, что Россия выпустила по Украине уже около 2,5 тысячи ракет . Страна оккупантка цинично обстреливает жилые районы, разрушает гражданскую инфраструктуру.

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С начала полномасштабного вторжения России в Украину страна-оккупантка убила уже 263 украинских детей.