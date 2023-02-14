Охранник посольства Британии в Берлине годами шпионил на Россию: за чем он охотился

В Берлине разоблачили охранника британского посольства. Его обвиняют в шпионаже в пользу России.

Охранник посольства Великобритании в Берлине более трех лет собирал крайне секретную информацию, в том числе тайную правительственную переписку премьер-министра Бориса Джонсона. Об этом сообщили прокуроры в понедельник, 13 февраля, в лондонском суде.

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Что известно о российском шпионе

Отмечают, что 58-летний Дэвид Смит был охранником в британском посольстве в Берлине. Он отсканировал копии писем двух министров кабинета Джонсона и другие документы по "деликатным торговым вопросам".

Смит признал себя виновным по восьми обвинениям. Как утверждается, собирал информацию с марта 2018 до ареста в августе 2021 года.

Что нашли в доме шпиона

Прокурор рассказала, что во время обыска дома Смита в Потсдаме, Германия, после его ареста была обнаружена флешка с несколькими фотографиями сотрудников посольства и дипломатических паспортов.

Смит также снял ряд конфиденциальных документов, в частности письмо Джонсону от тогдашнего министра торговли Лиз Трасс и тогдашнего министра бизнеса Алока Шармы от ноября 2020 года, которое было классифицировано как "секретное"

В ноябре 2020 года Смит отправил письмо, содержащее "крайне конфиденциальную информацию о посольстве Великобритании и работавших в нем", генерал-майору Сергею Чухрову, российскому военному атташе в Берлине.

Что грозит обвиняемому

В письме, написанном на бланке британского посольства, были указаны имена, домашние адреса и телефонные номера сотрудников посольства. Выявление письма Смита Чухрову вызвало совместное расследование между британскими и германскими властями.

Ожидается, что Смит даст свидетельство о своих мотивах 14 февраля, а судья вынесет решение позже на этой неделе. Обвиняемому грозит максимальное наказание в виде 14 лет тюрьмы.