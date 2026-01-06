В ближайшее время будут подписаны документы по гарантиям безопасности для Украины, – Зеленский

Украина и партнеры уже имеют необходимые наработки для размещения сил Коалиции желающих после завершения войны. Их должны утвердить парламенты стран.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию Владимира Зеленского, Эмманюэля Макрона, Кира Стармера и Фридриха Мерца по итогам заседания "коалиции желающих".

О чем договорились на заседании "коалиции желающих"?

Президент Украины сообщил, что партнеры уже разработали наработки для размещения сил "коалиции желающих" после завершения войны.

По его словам, подписанные документы являются сигналом серьезности намерений Европы и всей Коалиции работать ради реальной безопасности. Юридическую работу продолжат в парламентах стран, чтобы к моменту подписания мирного соглашения все было готово к развертыванию сил.

Мы хотим быть готовыми, чтобы когда дипломатия достигнет мира, мы могли развернуть силы "коалиции желающих",

– заявил президент.

Зеленский отметил, что Украина знает, какие страны будут привлечены к соглашению, "включая то, что каждая из них сделает отдельно".

Определено:

какие страны готовы брать лидерство в безопасности на земле, в небе, на море и в восстановлении;

какие силы нужны и как они будут управляться и финансироваться;

как будет работать мониторинг.

Зеленский подтвердил, что украинская армия остается ключевым элементом безопасности.

Военные Украины, Франции и Великобритании уже детально проработали вопрос размещения, количества сил и необходимых видов вооружения.

В то же время под вопросом остаются определенные части 20-пунктного плана, особенно вопрос территорий.

Канцлер Германии Фридрих Мерц подтвердил, что в Париже стороны договорились, что должны быть сильные и юридически обязывающие гарантии безопасности для Украины, в частности от США. В Вашингтоне уже подтвердили свою готовность.

Все партнеры по коалиции должны пройти внутренние процессы, чтобы решить, какой вклад они могут сделать,

– сказал Мерц.

Украина, Франция и Великобритания подписали декларацию о развертывании многонациональных западных сил