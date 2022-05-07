В ближайшее время увидим существенный перелом, врага прогоним, – Вениславский

Линия столкновения в Донецкой и Луганской областях, где держит оборону наше войско – остается наиболее горячим направлением. На этой линии фронта не прекращаются обстрелы из артиллерии и реактивных систем залпового огня, враг продолжает наносить авиационные удары.

Об этом 24 канала рассказал народный депутат Федор Вениславский. Он также добавил, что оккупанты безуспешно совершают атаки и не имеют существенного успеха ни в одном из направлений.

Читайте также Около 25 100 убитых и тысячи единиц сожженной техники: свежие потери российских оккупантов

Мы с коллегами проводили совещание, и у нас создалось общее впечатление, что русская армия воюет по старым советским шаблонам: им безразличны потери, у них есть задача – штурм, то они идут несмотря ни на что, несмотря на колоссальные потери живой силы,

– предполагает Вениславский.

По мнению народного депутата, такие действия могут свидетельствовать об определенной агонии этой наступательной операции, которую они планировали провести до 9 мая.

Контрнаступление украинских защитников на двух направлениях

"Что касается Слобожанского направления, то враг продолжает обстреливать Харьков, пытается подготовить наступление в направлении Изюм-Барвинково, но активных боевых действий пока не заметно. Наши ВСУ постепенно освобождают населенный пункт за населенным пунктом", – говорит нардеп.

Совершенно очевидно, что никакого успеха они не добьются, поэтому это влияет на моральный дух захватчиков и их начальников среднего класса. В комплексе это показывает нам, что в ближайшее время мы заметим существенный перелом на фронте,

– объясняет Федор Вениславский.

– выгнать врага со всех наших временно оккупированных земель, включая Крым и отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

Вениславский отмечает, что в отличие от России, которая не жалеет ни людей, ни техники – наше военное командование и Главнокомандующий Вооруженными Силами, господин Валерий Залужный, очень грамотно и тактичено правильно строят наши контрнаступления и наступления на тех участках, где потери наименьшие и наибольшая эффективность.

Поэтому я убежден, что в ближайшее время мы продемонстрируем еще больше достижений, а враг постепенно оттеснится с Харьковщины и других регионов Украины. Это вопрос времени, ведь ВСУ системно получают нужное оружие, для изгнания врага,

– уверяет депутат.

Вражеские потери на 7 мая, свежая статистика: смотрите видео