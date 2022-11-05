В ближайшие недели ждем хороших новостей по ПВО: обращение Зеленского

Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам в конце 255 дня войны. Он рассказал, в частности, об очередном заседании Ставки Верховного Главнокомандующего.

Заседание длилось 3 часа. Президент отметил, что подробно проанализировали ситуацию на передовой, энергетическом фронте, ситуацию на границах.

Кстати Мы как раз готовы к миру, – Зеленский объяснил, на каких условиях можно закончить войну

Заседание Ставки Главнокомандующего

Докладывали Главнокомандующий, командующие, руководитель разведки, премьер-министр, министр обороны, руководитель пограничников. По словам Зеленского, проанализировали все, что касается снабжения для сил обороны: техника, боеприпасы, связь, зимние вещи.

Зеленский заверил, что мы знаем, к чему готовится враг. Оккупанты получат ответ, а ВСУ и дальше будут освобождать нашу землю.

Отдельно было рассмотрено противодействие ракетному и дроновому террору. Президент подчеркнул, должны обеспечить полную защиту украинского неба. Для этого будут делать все возможное и невозможное.

В ближайшие недели ожидаем хороших новостей по ПВО и ПРО для Украины,

– анонсировал глава государства.

Иран снова соврал

Зеленский также прокомментировал сообщения от официальных представителей Ирана. Они решили признать, что поставляли дроны для российского террора. Впрочем, президент заметил, иранцы и в этом признании соврали.

Ежедневно ВСУ сбивают по меньшей мере по 10 иранских дронов. Вместо этого Тегеран утверждает, что якобы дал немного беспилотников еще до начала полномасштабного вторжения. Только за 4 ноября было уничтожено 11 "шахидов". Кроме того, Украина точно знает, что иранские инструкторы учили российских террористов пользоваться дронами. Тегеран об этом вообще молчит.

И если Иран и дальше будет врать об очевидном, то это означает, что мир будет прилагать еще больше усилий, чтобы расследовать террористическое сотрудничество российского и иранского режимов и то, чем Россия платит Ирану за такое сообщничество,

– предупредил Зеленский.

В современном мире не будет такого, чтобы кто-то из террористов или их сообщников остался безнаказанным.

Ситуация на передовой

Зеленский рассказал, что существенных изменений на фронте нет. Наибольшая жестокость оккупантов по-прежнему сконцентрирована на Донбассе. Однако бои идут и на других участках фронта – более тысячи километров линии боевых столкновений.

Президент особо отметил нацгвардейцев, которые защищают наше государство в Луганской области в составе Сил обороны. В частности, бойцов 27-й Печерской бригады Нацгвардии, которые вместе с подразделениями Сухопутных войск эффективно "минусуют" вражескую технику и самих оккупантов.

Власть тесно работает с партнерами, чтобы получить для Украины больше танков, брони и артиллерии.

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