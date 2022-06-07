В боях Донецкой области погиб правозащитник из Днепра Денис Гордеев

К сожалению, украинцы на войне тоже терпят вторжение. Теперь стало известно, что правозащитник из Днепра – Денис Гордеев – погиб в боях.

Он как раз воевал в Донецкой области. Его смерть подтвердила его подруга Тамила Ульянова. Она отметила, что снаряд попал в блиндаж, где он находился.

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Ему было всего 42 года. По ее словам, еще с 2014 года Денис Гордеев воевал в батальоне "Днипро-1" и в "Правом секторе".

Многие годы вместе работали. Он был подлинным патриотом. Всю свою жизнь защищал Украину. С 2014 года воевал, получил ранение. Пошел на войну снова, защищать государство,

– рассказала Тамила.

Как он погиб

Женщина подчеркнула, что о гибели Дениса знает немного. Известно только, что в блиндаж, где находился боец, попал вражеский снаряд.

Что еще известно о Гордееве

Сейчас идет тяжелая битва за Северодонецк. Оккупанты бросили на штурм города большие силы, но ВСУ удалось не просто удержать населенный пункт – сейчас они пытаются взять его под свой полный контроль. Бои продолжаются, ситуация на поле боя динамична.

Денис Гордеев также являлся адвокатом нацгвардейца Артемия Рябчука. На заводе "Южмаш" последний 27 января 2022 открыл стрельбу. В результате погибли пять человек, еще пятеро – получили ранения.

Российские кафиры терпят потери

Украинским бойцам за последние сутки удалось ликвидировать 110 российских оккупантов, больше всего на Славянском направлении. Общие потери армии России на войне достигли 31 тысячи 360 человек.

Среди потерь россиян в военной технике:

1390 (+4) танков;

3416 (+16) боевых бронированных машин;

694 (+4) артиллерийские системы;

207 РСЗО;

96 средств ПВО;

212 (+1) самолетов;

177 (+1) вертолетов;

553 (+2) беспилотника оперативно-тактического уровня;

125 крылатых ракет;

13 кораблей и катеров;

2405 (+10) единиц автомобильной техники и автоцистерн;

53 единицы специальной техники.

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