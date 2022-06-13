В боях на Донбассе украинские защитники тактически переигрывают россиян, – Зеленский

13 июня 2022 , 21:58
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Масштабное наступление российских захватчиков на Донбасс продолжается. Враг имеет огневое и количественное преимущество, но ВСУ удается сдерживать его продвижение.

Президент Украины Владимир Зеленский традиционно обратился к героическому украинскому народу. Уже 110-й день наши воины мужественно защищают Украину и наносят врагу безумные потери, но россияне продолжают нападение на наше государство.

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Ситуация на Донбассе

Автор: Ярослав Сиваківський