В боях в Харьковской области погиб депутат из Новоград-Волынского

Нардеп Новоград-Волынского районного совета Виктор Гончарук погиб на фронте, добровольно защищая Украину от российских захватчиков. Мужчина погиб в ходе боев в Харьковской области.

Во время столкновений с оккупантами погиб депутат, общественный деятель, политик и активист Новоград-Волынского районного совета Виктор Гончарук, добровольно ушедший защищать Украину в рядах ВСУ. 2 месяца Гончарук преданно служил на защите Родины, пока вражеская ракета не оборвала его жизнь.

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Гончарук отправился защищать страну с 24 февраля – с первого дня полномасштабной войны. Он был в составе 95 отдельной десантно-штурмовой бригады.

Виктор Гончарук героически погиб 28 апреля в Харьковской области. Его жизнь оборвала ракетный обстрел оккупантов. При обстреле Гончарук выполнял боевые задания в Харьковской области.

У Гончарука осталась жена Тамара, которая работает учительницей биологии Новоград-Волынского коллегиума, сын и дочь с семьей.

Выражаем искренние соболезнования по поводу тяжелой утраты родным, близким и коллегам, всем, кто знал, уважал и любил Виктора Гончарука. Светлая ему память!

– написали в Украинской ассоциации районных и областных советов.

Редакция 24 канала присоединяется к искренним сочувствиям семьи и близким павшего. Герои не умирают! Вечная память нашему защитнику!

Что известно о Викторе Гончаруке Виктор Гончарук родился 2 октября 1967 года в Житомирской области. Учился в Житомирском государственном педагогическом институте имени И. Франко, факультет естественных наук которого окончил по специальности "Биология и химия". Гончарук был главой Новоград-Волынского районного совета, но впоследствии стал народным депутатом от фракции "Батькивщина". Был учителем биологии и химии в Новограде-Волынском. Впоследствии Виктор Гончарук стал тренером тхеквондо. Кандидат педагогических наук. Гончарук окончил Национальную академию государственного управления при Президенте Украины по специальности "Государственное управление". Жизненным кредо Гончарука было "Порядочность, честность, любовь к Украине". С 1 февраля 2021 года и в период общегосударственной мобилизации Виктор Гончарук работал заместителем сельского головы Стриевской общины.

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