Під час сутичок з окупантами загинув депутат, громадський діяч, політик та активіст Новоград-Волинської районної ради Віктор Гончарук, який добровільно пішов захищати Україну у лавах ЗСУ. 2 місяці Гончарук віддано служив на захист Батьківщини допоки ворожа ракета не обірвала його життя.

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Гончарук пішов захищати країну з 24 лютого – з першого дня повномасштабної війни. Він перебував у складі 95 окремої десантно-штурмової бригади.

Віктор Гончарук героїчно загинув 28 квітня на Харківщині. Його життя обірвав ракетний обстріл окупантів. Під час обстрілу Гончарук виконував бойові завдання в Харківській області.

У Гончарука залишилася дружина Гончарук Тамара, яка працює вчителькою біології Новоград-Волинського колегіуму, син та донька з родиною.

Висловлюємо щирі співчуття з приводу важкої втрати рідним, близьким та колегам, всім, хто знав, поважав і любив Віктора Гончарука. Світла йому пам'ять!

– написали в Українській асоціації районних та обласних рад.

Редакція 24 каналу долучається до щирих співчуттів родині та близьким полеглого. Герої не вмирають! Вічна пам'ять нашому захиснику!

Що відомо про Віктора Гончарука Віктор Гончарук народився 2 жовтня 1967 року на Житомирщині. Навчався у Житомирському державному педагогічному інституті імені І. Франка, природничий факультет якого закінчив за спеціальністю "Біологія та хімія". Гончарук був головою Новоград-Волинської районної ради, та згодом став народним депутатом від фракції "Батьківщина". Був вчителем біології та хімії в Новоград-Волинському. Згодом Віктор Гончарук став тренером такевон-до. Кандидат педагогічних наук. Гончарук закінчив Національну академію державного управління при Президентові України за спеціальністю "Державне управління". Життєвим кредо Гончарука було "Порядність, чесність, любов до України". З 1 лютого 2021 року та на період загальнодержавної мобілізації Віктор Гончарук працював заступником сільського голови Стриївської громади.

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