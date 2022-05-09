В бою с оккупантами погиб легендарный украинский летчик Игорь Бедзай

На 75 день полномасштабной войны украинские пилоты продолжают защищать воздушное пространство. Одним из таких асов был заместитель командующего ВМС ВСУ по авиации Игорь Бедзай.

Полковник, борясь с российскими оккупантами, 7 мая героически отдал свою жизнь за мирное небо над Украиной. Об этом на своей странице в соцсетях сообщила Валерия Олейникова.

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Но и правда, крылатым земли не нужно. Земли нет, будет небо. Сильный командир и летчик, верный друг и хороший человек. Вечная память Герою. Герои не умирают – они вечно живут в наших сердцах,

– написала девушка.

Игорь Бедзай погиб при выполнении боевого задания в составе экипажа морского вертолета Ми-14 от ракеты российского истребителя. Вечная память герою! Соболезнования родным и близким.

Что известно о погибшем Герое

Игорь Бедзай занимал должность заместителя командующего Военно-морскими силами авиации. В 2014 году был исполняющим обязанности командира 10-й Сакской бригады морской авиации ВМС ВСУ.

Одесское издание "Думская" пишет, что он был уроженцем Николаева, при жизни о нем ходили легенды, вспоминали Героя как пример преданности стране и своей воинской обязанности.

Полковник был блестящим офицером, добрым командиром, великим профессионалом своего дела, летал как на вертолетах, так и на самолетах, и при этом был очень скромным человеком.

Вывели технику из оккупированного Крыма

Игорь Бедзай был награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени, а в 2018 получил наградное оружие.

В 2014 году 10-я бригада морской авиации под руководством Игоря Бедзая провела масштабную операцию по спасению своих самолетов и вертолетов. Под дулами автоматов наши военнослужащие вывели боевую технику из оккупированного Крыма и стали единственным подразделением, которому это удалось.

В условиях полной тишины в радиоэфире на холодных двигателях украинские пилоты поднялись в небо с аэродрома в Новофедоровке и забрали технику из Кульбакино. После этого угнали еще один борт.

Благодаря Бедзаю сохранили морскую авиацию

Волонтер Тарас Чмут рассказал, что в 2014 году Игорь Бедзай едва ли не единственный из всего командования флота кто проявил лидерство и решительность – пока все ждали мифические "приказы из Киева".

По его словам, фактически благодаря лидерству полковника Украина смогла сберечь Морскую авиацию.