С надписью "Shahed" и взрывчаткой: на болгарском пляже обнаружен дрон

6 ноября на побережье недалеко от болгарского города Шабла обнаружили дрон с маркировкой Shahed. Специалисты проверяют находку на наличие боевого заряда для последующего обезвреживания.

Об этом сообщает издание Novinite.

Что известно на данный момент?

По словам мэра Шаблы Мариана Жечева, беспилотник нашли на берегу напротив зенитного полигона "Шабла". На него наткнулся местный житель во время прогулки по пляжу, после чего сообщил о находке в соответствующие службы.

Мэр предположил, что беспилотник вынесло на берег непосредственно волнами из моря. Чиновник подтвердил наличие маркировки Shahed на корпусе летательного аппарата и предупредил, что внутри может оставаться неразорвавшееся взрывное устройство.

В настоящее время военные специалисты оцепили прибрежную зону и приступили к тщательному осмотру находки для ее дальнейшего безопасного обезвреживания.

Как уже сообщалось на нашем сайте, морское пространство побережья подвергается систематическим угрозам из-за атак на гражданское судоходство. В частности, 29 октября в экономической зоне Болгарии после попадания беспилотников затонул контейнеровоз Contship Jet, экипаж которого, включая четырех украинцев, эвакуировали в Варну, а еще одно судно подверглось нападению в 21 миле от города Шабла.