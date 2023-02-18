Грузовик оставили недалеко от села Локорско, что в 20 километрах от Софии. Выживших госпитализировали.
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Что известно о трагическом инциденте
Под Софией правоохранители обнаружили грузовик с мигрантами, которых нелегально пытались вывезти в Европейский Союз. В общей сложности перевозили около 40 человек.
Все мигранты скрывались в тайном отсеке. В тайнике не хватало кислорода – 18 человек погибли, вероятно, от удушья. Среди жертв есть один ребенок.
Остальные пострадавшие госпитализированы – 16 из них в тяжелом состоянии. Еще 10 получили помощь на месте.
Из каких стран прибыли люди пока неизвестно. Полиция разыскивает водителя и людей, которые могли участвовать в нелегальной перевозке.
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Душил и спрятал в чемодане: в Италии нашли тело 23-летней украинки
- 1 февраля тело украинки Яны Малайко, проживавшей в Италии около 8 лет, нашли в переулке в кустах под грудой дров. Девушке было всего 23 года, она была родом из Черновцов.
- Как стало известно, украинку убил ее бывший парень Дмитрий Стратан. Муж родом из Молдовы был старше погибшей на 10 лет.
- Нападающий не мог смириться, что девушка его покинула и из-за ревности убил ее. Дмитрий ударил девушку тупым предметом, тогда с охранил ее в чемодан и обмотал скотчем.
- Причиной смерти стали не побои. На тот момент Яна была еще жива, однако медленно, задыхаясь, умирала в чемодане.