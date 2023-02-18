Грузовик оставили недалеко от села Локорско, что в 20 километрах от Софии. Выживших госпитализировали.

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Что известно о трагическом инциденте

Под Софией правоохранители обнаружили грузовик с мигрантами, которых нелегально пытались вывезти в Европейский Союз. В общей сложности перевозили около 40 человек.

Все мигранты скрывались в тайном отсеке. В тайнике не хватало кислорода – 18 человек погибли, вероятно, от удушья. Среди жертв есть один ребенок.

Остальные пострадавшие госпитализированы – 16 из них в тяжелом состоянии. Еще 10 получили помощь на месте.

Из каких стран прибыли люди пока неизвестно. Полиция разыскивает водителя и людей, которые могли участвовать в нелегальной перевозке.

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