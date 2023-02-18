Вантажівку залишили недалеко від села Локорсько, що за 20 кілометрів від Софії. Тих, хто вижив, госпіталізували.
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Що відомо про трагічний інцидент
Під Софією правоохоронці знайшли вантажівку з мігрантами, яких нелегально намагалися вивезти до Європейського Союзу. Загалом перевозили близько 40 осіб.
Усі мігранти ховалися у таємному відсіку. У сховку не вистачало кисню – 18 людей загинули, ймовірно, від задухи. Серед жертв є одна дитина.
Решту постраждалих госпіталізували – 16 з них у тяжкому стані. Ще 10 – отримали допомогу на місці.
З яких саме країн прибули люди поки невідомо. Поліція розшукує водія та людей, що могли брати участь у нелегальному перевезенні.
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Душив і заховав у валізі: в Італії знайшли тіло 23-річної українки
- 1 лютого тіло українки Яни Малайко, що проживала в Італії близько 8 років, знайшли у провулку в кущах під купою дров. Дівчині було всього 23 роки, вона була родом з Чернівців.
- Як стало відомо, українку вбив її колишній хлопець Дмитро Стратан. Чоловік родом з Молдови був старшим від загиблої на 10 років.
- Нападник не міг змиритися, що дівчина його покинула і через ревнощі вбив її. Дмитро вдарив дівчину тупим предметом, тоді заховав її у валізу й обмотав скотчем.
- Причиною смерті стали не побої. На той момент Яна була ще живою, проте повільно, задихаючись, помирала у валізі.