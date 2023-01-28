Патруль намагався завадити мігрантам

Прикордонна служба Польщі заявила, що упродовж 26 січня 46 іноземців намагалися нелегально потрапити до Польщі. Прикордонний патруль втрутився в один з інцидентів і був закиданий камінням.

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На території обслуговування прикордонного поста "Черемха" співробітники виявили групу з 15 іноземців, які незадовго до цього нелегально перетнули польсько-білоруський кордон. Патруль, який прибув на місце події, закидали камінням,

– йдеться в повідомленні.

Пошкоджено авто прикордонної служби

Зазначають, що внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Однак, зазнав ушкоджень один із автомобілів прикордонників.

Серед затриманих – двоє громадян Туреччини, завданням яких було провести групу мігрантів через кордон, передати спеціально визначеним людям ("кур'єрам") і повернутися на білоруський бік кордону.

Провокації на кордоні не щось нове

Це не перший подібний випадок. У квітні 2022 року польські прикордонники теж фіксували спробу нелегальних мігрантів пробратися з території Білорусі, напад білоруських військових.

Криза на польсько-білоруському кордоні загострилася в листопаді 2021 року, коли натовп мігрантів, привезених до Білорусі режимом Лукашенка, наблизився до польської території. Мігрантам було доручено прорватися через польський кордон для тиску на Польщу і, відповідно, на Європейський Союз, щоб дестабілізувати ситуацію.