"Неделю боролись за его жизнь": в больнице скончался 12-летний Артем, получивший ранение в Новой Водолаге

26 октября в одной из киевских больниц скончался 12-летний Артем Коваль, получивший ранения во время российского обстрела Новой Водолаги 19 октября. Медики более недели боролись за жизнь мальчика, однако его ранения оказались слишком тяжелыми.

О смерти ребенка в Facebook сообщил глава поселка Александр Есин.

Какие подробности известны о смерти мальчика?

Столичные врачи боролись за каждую минуту жизни мальчика, получившего крайне тяжелые ранения в результате попадания вражеского беспилотника в парк "Юбилейный" в Новой Водолаге.

Однако 26 октября стало известно, что Артем Коваль, которому было всего 12 лет, скончался в больнице – травмы оказались несовместимыми с жизнью.

К тому же его младшая сестра, 8-летняя Арина, погибла сразу на месте обстрела.

Это абсолютное, безграничное горе, для которого нет слов утешения. Россия забрала у детей будущее, а у родных – смысл жизни, совершив очередное кровавое преступление против самых невинных,

– написали на странице поселкового совета.

Что известно о трагедии в Новой Водолаге?

Оккупанты нанесли удар по центральному парку в Новой Водолаге около 16:30 19 октября. Как уточнил начальник полиции Харьковской области Петр Токар, для атаки захватчики применили беспилотник типа "Герань-4".

В результате попадания погибли пять человек – три женщины и двое детей. Среди погибших оказался и младенец – девочка Ангелина, которая находилась в коляске, а ее мать позже скончалась в больнице. Всего ранения получили 15 человек, в том числе семеро детей.

Ранее стало известно, что вражеский дрон целенаправленно нанес удар по парку в Новой Водолаге, где обычно отдыхает много гражданских лиц с детьми.