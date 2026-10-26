"Тиждень боролися за його життя": у лікарні помер 12-річний Артем, поранений у Новій Водолазі

Про смерть дитини у Facebook повідомив селищний голова Олександр Єсін.

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Які подробиці відомі про смерть хлопчика?

Столичні лікарі боролися за кожну хвилину життя хлопчика, який дістав надважкі поранення під час влучання ворожого безпілотника в парк "Ювілейний" у Новій Водолазі.

Проте 26 жовтня стало відомо, що Артем Коваль, якому було всього 12 років, помер у лікарні – травми виявилися несумісними з життям.

До того ж його молодша сестра, 8-річна Аріна, загинула одразу на місці обстрілу.

Це абсолютне, безмежне горе, для якого немає слів розради. Росія забрала у дітей майбутнє, а у рідних – сенс життя, вчинивши черговий кривавий злочин проти найневинніших– написали на сторінці селищної ради.

Що відомо про трагедію у Новій Водолазі?

Окупанти вдарили по центральному парку у Новій Водолазі близько 16:30 19 жовтня. Як уточнив начальник поліції Харківщини Петро Токар, для атаки загарбники застосували безпілотник типу "Герань-4".

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Унаслідок влучання загинули п'ятеро людей – три жінки та двоє дітей. Серед загиблих опинилося й немовля – дівчинка Ангеліна, яка перебувала у візочку, а її мати пізніше померла у лікарні. Загалом поранень зазнали 15 осіб, серед яких семеро дітей.

Раніше стало відомо, що ворожий дрон цілеспрямовано вдарив по парку у Новій Водолазі, де зазвичай відпочиває багато цивільних із дітьми.