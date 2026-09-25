Как сообщили в пресс-службе Белоцерковской городской территориальной общины, сержант Сергей Дударец родился в 1975 году.

Что известно о воине?

Защитник Украины занимал должность командира отделения управления штаба батальона взвода связи одной из воинских частей. Воин до конца оставался верным военной присяге и украинскому народу.

Белоцерковская община получила печальное известие – скончался наш земляк сержант Сергей Дударец. Склоним головы в скорби… Соболезнования родным и близким,

– выразили соболезнования в пресс-службе общины.

Что было известно ранее?

Как уже сообщалось на нашем сайте, печальные известия о потере защитников поступали и из других городов Киевской области. В частности, в сентябре остановилось сердце воина из Фастова Александра Котика, а в августе от полученного ранения в больнице скончался 25-летний защитник из Бучи Александр Кальчик.

Также 20 сентября стало известно о гибели Николая Карпюка – украинского общественно-политического деятеля, одного из основателей УНА-УНСО и бывшего политзаключенного Кремля. Его жизнь оборвалась во время боевых действий на фронте.