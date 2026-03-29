В больнице умерла 13-летняя девочка, пострадавшая во время атаки "Шахедов" в Николаевской области
В Николаевской области стало известно о первой жертве вражеской атаки по Воскресенской общине 28 марта. Это 13-летняя девочка, которая пострадала из-за обстрела.
Ребенка пытались спасти врачи. Об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким.
Что известно о погибшей 13-летней девочке в результате вражеской атаки?
О смерти ребенка Виталий Ким сообщил в 13:00 29 марта. Девочка была одной из пострадавших в результате вражеской атаки по Воскресенской общине днем ранее, где ранения получили много детей.
Врачи день боролись за жизнь 13-летней. Однако в конце концов стало известно о ее смерти.
К сожалению, в больнице умерла 13-летняя девочка...
– написал начальник Николаевской ОВА.
Что ранее писали о вражеской атаке на Николаевскую область?
Глава ОВА Виталий Ким сообщал, что российские войска под вечер 28 марта атаковали Николаевскую область дронами-камикадзе типа "Шахед". В результате атаки пострадали 2 женщины и 8 детей в возрасте от 10 до 16 лет.
Трое из пострадавших находились в тяжелом состоянии – это были 40-летняя женщина и 2 девушки. Другие дети были в состоянии средней тяжести.
Также были повреждены три частных дома, магазины и автомобиль.