24 Канал
29 марта, 13:05
Обновлено - 13:31, 29 марта

В больнице умерла 13-летняя девочка, пострадавшая во время атаки "Шахедов" в Николаевской области

Владислав Кравцов
Основные тезисы
  • В Николаевской области умерла 13-летняя девочка, которая пострадала во время атаки "Шахедов" 28 марта.
  • О смерти ребенка сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким 29 марта, врачи, к сожалению, не смогли спасти ее жизнь.

В Николаевской области стало известно о первой жертве вражеской атаки по Воскресенской общине 28 марта. Это 13-летняя девочка, которая пострадала из-за обстрела.

Ребенка пытались спасти врачи. Об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким.

Что известно о погибшей 13-летней девочке в результате вражеской атаки?

О смерти ребенка Виталий Ким сообщил в 13:00 29 марта. Девочка была одной из пострадавших в результате вражеской атаки по Воскресенской общине днем ранее, где ранения получили много детей.

Врачи день боролись за жизнь 13-летней. Однако в конце концов стало известно о ее смерти.

К сожалению, в больнице умерла 13-летняя девочка... 
– написал начальник Николаевской ОВА.

Что ранее писали о вражеской атаке на Николаевскую область?

  • Глава ОВА Виталий Ким сообщал, что российские войска под вечер 28 марта атаковали Николаевскую область дронами-камикадзе типа "Шахед". В результате атаки пострадали 2 женщины и 8 детей в возрасте от 10 до 16 лет.

  • Трое из пострадавших находились в тяжелом состоянии – это были 40-летняя женщина и 2 девушки. Другие дети были в состоянии средней тяжести.

  • Также были повреждены три частных дома, магазины и автомобиль.