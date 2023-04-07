Как сообщают украинские телеграмм-каналы, существует угроза ударов с Юга, передает 24 Канал.

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19:57 Во всех областях кроме временно оккупированного Крыма и Луганщины объявили отбои воздушной тревоги.

19:42 Мониторинговые каналы сообщают, что есть угроза применения БРК "Бастион"/ОТРК "Искандер" из Крыма.

19:40 Мониторинговые группы утверждают, что в Николаевской области, предварительно, есть сбивание БпЛА. По состоянию на 19.37 все чисто. Запусков ракет не было.

19:30 Тревога, вероятно, вызвана активностью вражеской авиации в южном регионе. Речь идет о самолетах Су-35. Также существует угроза ракетного удара по центральным областям.



Воздушная тревога в Украине 7 апреля / Фото map.ukrainealarm

В ОК "Юг" рассказали о новой тактике врага

Враг нет успехов на суше, поэтому прибег к новой тактике в воздухе. В частности, оккупанты чаще применяют авиацию и беспилотники. Об этом заявила руководитель объединенного координационного штаба сил обороны Юга Наталья Гуменюк. По ее словам, враг привязывает к БПЛА разрывные гранаты и пытается поразить скопление людей.

Речь идет о скоплении людей, где раздается гуманитарная помощь. Это классический признак терроризма, потому что других целей это не преследует. Поэтому мы призываем людей не собираться на открытых территориях,

– подчеркнула Гуменюк.

Руководитель объединенного координационного штаба сил обороны Юга констатировала, что это шаг отчаяния.

У врага заканчиваются запасы техники