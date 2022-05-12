В большинстве областей Украины – воздушная тревога

В большинстве областей Украины по состоянию на 21:45 раздается сигнал воздушной тревоги. Во второй раз за день украинцев массово предупреждают об опасности.

Жителям "красных" областей нужно немедленно уходить в укрытие гражданской защиты. Нельзя пренебрегать этим правилом. Она спасает жизнь, напоминает 24 канал.

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Находиться в месте безопасности, пока не поступит сообщение об отбое воздушной тревоги.

Об опасности предупреждают жителей: