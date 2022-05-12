В большинстве областей Украины – воздушная тревога
12 мая 2022 , 21:44Читати новину українською
В большинстве областей Украины по состоянию на 21:45 раздается сигнал воздушной тревоги. Во второй раз за день украинцев массово предупреждают об опасности.
Жителям "красных" областей нужно немедленно уходить в укрытие гражданской защиты. Нельзя пренебрегать этим правилом. Она спасает жизнь, напоминает 24 канал.
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Находиться в месте безопасности, пока не поступит сообщение об отбое воздушной тревоги.
Об опасности предупреждают жителей:
- Киевской области;
- Харьковской области;
- Днепропетровской области;
- Винницкой области;
- Житомирской области;
- Полтавской области;
- Сумской области;
- Запорожской области;
- Черкасской области;
- Черниговской области;
- Донецкой области;
- Николаевской области;
- Одесской области;
- Луганской область.