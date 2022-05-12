В большинстве областей Украины – воздушная тревога

12 мая 2022 , 21:44
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В большинстве областей Украины по состоянию на 21:45 раздается сигнал воздушной тревоги. Во второй раз за день украинцев массово предупреждают об опасности.

Жителям "красных" областей нужно немедленно уходить в укрытие гражданской защиты. Нельзя пренебрегать этим правилом. Она спасает жизнь, напоминает 24 канал.

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Находиться в месте безопасности, пока не поступит сообщение об отбое воздушной тревоги.

Об опасности предупреждают жителей:

  • Киевской области;
  • Харьковской области;
  • Днепропетровской области;
  • Винницкой области;
  • Житомирской области;
  • Полтавской области;
  • Сумской области;
  • Запорожской области;
  • Черкасской области;
  • Черниговской области;
  • Донецкой области;
  • Николаевской области;
  • Одесской области;
  • Луганской область.
 

 