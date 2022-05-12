Жителям "червоних" областей потрібно негайно йти в укриття цивільного захисту. Не можна нехтувати цим правилом. Воно рятує життя, нагадує 24 канал.

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Перебувати у місці безпеки необхідно, доки не надійде повідомлення про відбій повітряної тривоги.

Про небезпеку попереджають жителів:

  • Київської області;
  • Харківської області;
  • Дніпропетровської області;
  • Вінницької області;
  • Житомирської області;
  • Полтавської області;
  • Сумської області;
  • Запорізької області;
  • Черкаської області;
  • Чернігівської області;
  • Донецької області;
  • Миколаївської області;
  • Одеської області;
  • Луганської області.