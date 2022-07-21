Женщина насадила не только овощи, но и цветы. Это явление поразило всех, кто их увидел. В скором времени СМИ приедут снимать об этом сюжет.

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Реальность Большой Дымерки

Уже приехали проверять грядки англичане. И наши волонтеры!!! Пост сделал большой резонанс. Это хорошо! Главное, что приедут не с пустыми руками, привезут какую-то помощь! Реальность Большой Дымерки,

– пишет свидетельница.



Жительница Большой Дымерки насадила овощи вокруг уничтоженного танка оккупантов / Фото из фейсбука Людмилы Нишенко

Очевидица рассказывает, что насадившая овощи женщина приказывала не убирать танк до осени. Только после того, как она выкопает урожай.

Прикидывала земелькой танчик в огороде, цветами обсадила и сказала: "Танк не забирайте до осени! Только после того, как выкопаю картошку и срежу капусту!" Несокрушимые и трудящиеся женщины-украинки! Береги вас Боже, потому что на ваших руках держится все!

– пишет Людмила Нишенко.



Женщина посадила не только овощи, но и яркие цветы / Фото из фейсбука Людмилы Нишенко

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