Жінка насадила не лише городину, а й квіти. Це явище вразило всіх, хто їх побачив. Незабаром ЗМІ приїдуть знімати про це сюжет.
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Реальність Великої Димерки
Вже приїхали перевіряти грядки англічани..І наші волонтери!!! Пост зробив великий резонанс. То добре! Головне що приїдуть не з порожніми руками, привезуть якусь допомогу! Реальність Великої Димерки,
– пише очевидиця.
Жителька Великої Димерки насадила городину навколо знищеного танка окупантів / Фото з фейсбуку Людмили Нішенко
Очевидиця розповідає, що жінка, яка насадила городину, наказувала не прибирати танк до осені. А лиш після того, як вона викопає урожай.
Прикидала земелькою танчик в городі, квітами обсадила і сказала: "Танк не забирайте до осені! Тільки після того, як викопаю картоплю і зріжу капусту!" Незламні і трудящі жінки-українки! Бережи вас Боже, бо на ваших руках тримається все!
– пише Людмила Нішенко.
Жінка посадила не лише городину, а й яскраві квіти / Фото з фейсбуку Людмили Нішенко
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