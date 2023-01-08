В Бразилии поклонники экспрезидента Болсонара захватили правительственные здания

Сторонники бывшего президента Брасилии Жаира Болсонара здание Национального конгресса и Федерального суда. Правоохранители пытаются остановить их и применяют слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Сотни людей требуют отставки президента Луиса Инасиу Лула да Силвы. Он возглавил страну с 1 января 2023 года.

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Приверженцы экспрезидента поднялись на Конгресс и частично разрушили крышу, выбили окна. Части демонстрантов удалось попасть в Национальный конгресс и Федеральный суд.

Протесты в Бразилии: смотрите видео

Демонстранты ворвались в правительственные здания: смотрите видео

Что происходит в Бразилии: смотрите видео

Почему начались протесты

Демонстрации в Бразилии начались в октябре, когда на президентских выборах президента Луиз Инасио Лула да Силва с результатом 50,9% голосов. Ранее в 2017 году его обвинили в коррупции. Луиз Инасио Лула да Силва получил приговор – 9,5 тюрьмы, но в 2021 году его оправдали.

Во время инаугурации Лула пообещала восстановить Бразилию. Он отметил, что страна находится в "ужасных руинах" и осудил политику его радикально правого предшественника. Интересно, что бывший глава Болсонуру не прибыл на традиционную церемонию передачи президентских полномочий. Он уехал в США.

После победы сторонники Болсонара были возмущены. Они призывают военных вмешаться и достичь отставки нового президента.

Общение с Трампом

Бывший президент США Дональд Трамп поддерживает Болсонара. Он неоднократно выражал поддержку своей политике.

Ранее сторонники Трампа, в январе 2021 года, вторглись в здание Конгресса. Бывший президент США попытался вернуть власть и объявил о нечестных выборах.