В Великобритании миллионер оставил семью ради беженки из Украины

Британский миллионер влюбился в беженку из Украины. Ради новой любви мужчина даже покинул свою семью.

Речь идет об экс-управляющем кредитной фирмой Wonga Хоконе Оверли. Его семья приютила 39-летнюю украинку Марию П. в своем имении.

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Миллионер лоббировал программы для беженцев

52-летний британский предприниматель лоббировал правительственные программы, которые позволили бы украинским беженцам приезжать в Великобританию. Он предложил свой дом в графстве Суррей для украинцев.

Затем Оверли поселил в имении Марию. Кроме того, в доме проживала также его 46-летняя супруга Имоджин и их общие дети.

Мужчина влюбился

Впоследствии между хозяином дома и украинкой вспыхнул роман. Они влюбились друг в друга. Через несколько месяцев Оверли и Мария уехали из имения в Сурее и стали жить вместе.

Миллионер оставил свою жену с детьми ради новой любви.

Кто такой Хокон Оверли

Состояние Оверли в Великобритании оценивается в 5 миллионов фунтов стерлингов.

Сначала он работал инвестиционным банкиром, а затем основал кредитную компанию Wonga. Фирму называли ярким примером "хищнического кредитования", потому что выдавала кредиты людям, которые никогда не смогли бы их погасить.

Спустя несколько лет Оверли стал соучредителем компании Dawn Capital. Та специализируется на программном обеспечении бизнеса.

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