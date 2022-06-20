В Британии могут упростить въезд для несовершеннолетних украинцев – The Times

Великобритания намерена просмотреть свои визовые правила. Таким образом, могут разрешить въезд в страну украинским подросткам без сопровождения родителей.

Об этом сообщил редактор отдела внутренней политики издания The Times Мэтт Дэттен. Сейчас есть правило, запрещающее въезд в страну несовершеннолетним лицам без сопровождения родителей.

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Дети без родителей смогут въезжать на территорию Великобритании

Если новые правила таки примут, то приехать в Британию смогут юные украинцы, которые получили такое разрешение от своих родителей или опекунов, а также украинского правительства. Речь идет о детях старше 16 лет.

Ранее британские власти позволяли пересекать границу только тем несовершеннолетним, которые в Британии объединялись с одним из родителей или опекуном. Таким образом, под "знаком вопроса" на 2 месяца оказались 500 несовершеннолетних украинцев, которые хотели приехать в Британию после начала полномасштабной войны.

В Британию уже прибыли более 50 тысяч беженцев из Украины

Ранее отвечающий за миграцию Департамент Правительства Британии гарантировал 88 тысяч виз для беженцев из Украины. 52 тысячи из них уже издали. На рассмотрении о получении визы находятся еще 20 тысяч заявок.

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В Британии многие беженцы столкнулись с отсутствием жилья

Ранее издание The Guardian сообщило, что в Британии сотни украинских семей столкнулись с проблемами с жильем. Программа Homes for Ukraine поощряет британцев селить у себя украинцев, однако последние не получают по этому поводу гарантий. Жители Британии расторгают договоренности и люди оказываются на улице.

Позиция Британии по поводу войны России в Украине: коротко

Глава Генштаба Великобритании Патрик Сандерс призвал создать армию, которая сможет противостоять России. Он подчеркнул, что британцы должны быть готовы к еще одной войне в Европе.

Уверен в том, что Путин не остановится в Украине, и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Глава правительства подчеркнул, что для украинцев важны 4 шага – вооружение, финансовая помощь, разблокировка портов и разработка сухопутных маршрутов для доставки зерна.

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