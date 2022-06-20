Про це повідомив редактор відділу внутрішньої політики видання The Times Метт Детен. Зараз є правило, яке забороняє в'їзд в країну неповнолітнім особам без супроводу батьків.

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Діти без батьків зможуть в'їжджати на територію Британії

Якщо нові правила таки ухвалять, то приїхати до Британії зможуть ті юні українці, які отримали такий дозвіл від своїх батьків чи опікунів, а також українського уряду. Мовиться про дітей, яким понад 16 років.

Раніше британська влада дозволяла перетинати кордон лише тим неповнолітнім, які в Британії об'єднувались з одним з батьків або опікуном. Таким чином під "знаком питання" на 2 місяці опинились 500 неповнолітніх українців, які хотіли приїхати до Британії після початку повномасштабної війни.

В Британію вже прибули понад 50 тисяч біженців з України

Раніше Департамент Уряду Британії, що відповідає за міграцію, гарантував 88 тисяч віз для біженців з України. 52 тисячі з них вже видали. На розгляді щодо отримання візи перебувають ще 20 тисяч заявок.

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У Британії багато біженців зіткнулись з відсутністю житла

Раніше видання The Guardian повідомило, що у Британії сотні українських сімей зіткнулись з проблеми з помешканнями. Програма Homes for Ukraine заохочує британців селити в себе українців, проте останні не отримують щодо цього гарантій. Жителі Британії скасовують домовленості і люди опиняються на вулиці.

Позиція Британії щодо війни Росії в Україні: коротко

Глава Генштабу Великої Британії Патрік Сандерс закликав створити армію, яка зможе протистояти Росії. Він наголосив, що британці мають бути готовими до ще однієї війни в Європі.

Впевнений у тому, що Путін не зупиниться в Україні, і прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

Глава уряду наголосив, що для українців важливі 4 кроки – озброєння, фінансова допомога, розблокування портів та розробка сухопутних маршрутів для доставки зерна.

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