Россия может объявить о "захвате Бахмута" 24 февраля, – разведка Британии
Источник:Министерство обороны Великобритании
В России могут объявить, что якобы захватили город Бахмут, вокруг которого несколько месяцев продолжаются кровопролитные бои. Кремлю необходимо показать хоть какие-то победы, чтобы снизить давление внутри России.
Об этом говорится в обзоре Минобороны Британии о войне в Украине за 20 февраля. Аналитики предполагают, что с приближением годовщины начала полномасштабной войны военные России оказываются под все более жестким политическим давлением.
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В России может начать расти напряжение из-за провалов на фронте
Поэтому в Кремле могут объявить, что якобы захватили Бахмут, несмотря на то, что город контролируют Силы обороны Украины
Может быть так, что Россия заявит о захвате Бахмута "под годовщину" вне зависимости от реального положения дел,
– говорится в отчете.
Кроме того, в Минобороны Британии заявляют, что если весеннее наступление россиян закончится ничем, напряжение внутри руководства России будет расти.
Что Путин готовит к 24 февраля
- Российский диктатор 21 февраля готовит выступление с обращением в Федеральное Собрание. Пока неизвестно, что скажет Путин. 22 февраля в Москве на стадионе "Лужники" должен пройти митинг-концерт, посвященный годовщине начала войны в Украине, где Путин также произнесет речь.
- Аналитики Института изучения войны считают, что Кремль может нанести очередную серию ракетных ударов по гражданским объектам по всей Украине, чтобы отметить символическую годовщину вторжения. В ISW заявляют, что оккупанты не добились военных успехов на фронте, поэтому и используют террор против гражданских.
- О том, что Россия может массированно атаковать украинские города в период 22 – 24 февраля, предупреждали официальные лица в Украине, а также эксперты и СМИ на Западе.
- Отметим, что тяжелые бои у Бахмута продолжаются уже несколько месяцев. Россия ведет наступление превосходящими силами, однако не может прорвать оборону украинских военных. При этом оккупанты несут бешеные потери – от 50 до 100 человек в сутки.