Россия может объявить о "захвате Бахмута" 24 февраля, – разведка Британии

В России могут объявить, что якобы захватили город Бахмут, вокруг которого несколько месяцев продолжаются кровопролитные бои. Кремлю необходимо показать хоть какие-то победы, чтобы снизить давление внутри России.

Об этом говорится в обзоре Минобороны Британии о войне в Украине за 20 февраля. Аналитики предполагают, что с приближением годовщины начала полномасштабной войны военные России оказываются под все более жестким политическим давлением.

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В России может начать расти напряжение из-за провалов на фронте

Поэтому в Кремле могут объявить, что якобы захватили Бахмут, несмотря на то, что город контролируют Силы обороны Украины

Может быть так, что Россия заявит о захвате Бахмута "под годовщину" вне зависимости от реального положения дел,

– говорится в отчете.

Кроме того, в Минобороны Британии заявляют, что если весеннее наступление россиян закончится ничем, напряжение внутри руководства России будет расти.

Что Путин готовит к 24 февраля