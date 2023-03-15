Так, депутаты Брянской областной думы предложили включить часть расходов на ПВО в коммунальные платежи жителей этого российского региона. Однако, когда это получило огласку в СМИ, быстренько нашли кучу оправданий.

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Подробности инцидента

10 марта на сайте Брянской областной думы появился отчет по итогам последнего совещания комитета думы по жилищно-коммунальному хозяйству. В частности, на сайте говорилось, что депутаты рассмотрели "инициативу" члена госдумы Андрея Картаполова и предложили "проработать механизм имплементации в коммунальные платежи для населения части расходов на обеспечение работы средств ПВО для защиты области от террористических атак".



Расходы на ПВО хотели добавить в коммуналку граждан / Скриншот с сайта

Однако позже, когда эта новость разнеслась СМИ, текст отчета быстро отредактировали, а журналистов обвинили в дезинформации. И тут чиновники Брянщины узнали такую замечательную вещь, как вебархив. Ведь копия оригинального текста осталась в вебархиве – это доказательство того, что такая информация на сайте действительно была.

Тогда они заявили, что их сайт вроде бы сломали хакеры и страница с отчетом о встрече вообще перестала открываться.

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