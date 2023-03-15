Так, депутати Брянської обласної думи запропонували включити частину витрат на ППО до комунальних платежів мешканців цього російського регіону. Проте, коли це набуло розголосу у ЗМІ, швиденько знайшли купу виправдань.

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Подробиці інциденту

10 березня на сайті Брянської обласної думи з’явився звіт за підсумками останньої наради комітету думи з житлово-комунального господарства. Зокрема на сайті мовилось, що депутати розглянули "ініціативу" члена держдуми Андрія Картаполова та запропонували "опрацювати механізм імплементації в комунальні платежі для населення частини видатків на забезпечення роботи засобів ППО для захисту області від терористичних атак".



Витрати на ППО хотіли додати до комуналки громадян / Скриншот з сайту

Однак пізніше, коли ця новина рознеслася ЗМІ, текст звіту швиденько відредагували, а журналістів звинуватили в дезінформації. І тут чиновники Брянщини дізнались про таку чудову річ, як вебархів. Адже копія оригінального тексту залишилася у вебархіві – це доказ того, що така інформація на сайті справді була.

Тоді вони заявили, що їхній сайт нібито зламали хакери й сторінка зі звітом про зустріч взагалі перестала відкриватися.

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