Согласно информации, в приграничных районах Брянской области кафиры продолжают пытаться внедрить меры инженерного оборудования позиций.

Важно Победа будет тогда, когда мы выйдем на границы нашей страны, включая Крым, – Данилов

"Для усиления охраны участка российско-украинской границы на указанном направлении противник привлекает подразделения воздушно-десантных войск вооруженных сил России", – сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Кроме того, там добавили, что российские войска продолжают обстреливать из минометов и ствольной артиллерии позиции украинской обороны в приграничных районах Сумской области.

Последние новости о полномасштабном вооруженном вторжении России в Украину

Ситуация на территории Луганской области сейчас крайне сложна и это нужно признавать. Поэтому украинцам необходимо "стиснуть зубы" и продолжать бороться, чтобы выгнать пришедших на нашу землю российских оккупантов. Об этом рассказал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко захотел создать оперативное командование на границе с Украиной. Их военные уже отрабатывают защиту своих территорий.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк на своей официальной странице в телеграмме сообщил, что в настоящее время вся военная машина сдерживает врага на Востоке, а Юг Украины обязательно будет уволен, и это произойдет скорее, чем кто-то может представить.

По словам советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, российские захватчики готовят расширить братскую могилу, расположенную на старом кладбище города "Непроколь", что в Центральном районе. Это уже четвёртый ров, который удалось идентифицировать совместно с журналистами.

Йенс Столтенберг отметил, что война России против Украины перешла в стадию истощения . Ему сложно спрогнозировать сроки ее истечения. Генеральный секретарь НАТО убежден, что за 13 недель войны Россия допустила серьезные стратегические просчеты, а Путин не смог осуществить свой замысел о скорейшем захвате украинских территорий.

Интервью с Даниловым: "Красные линии" для Украины, коллаборанты и поддержка от мира