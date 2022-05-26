Згідно з інформацією, у прикордонних районах Брянської області окупанти продовжують намагатися впровадити заходи інженерного обладнання позицій.

Важливо Перемога буде тоді, коли ми вийдемо на кордони нашої країни, включно з Кримом, – Данілов

"Для посилення охорони ділянки російсько-українського кордону на зазначеному напрямку противник залучає підрозділи повітряно-десантних військ збройних сил Росії", – повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Крім того, там додали, що російські війська далі продовжують обстрілювати з мінометів та ствольної артилерії позиції української оборони у прикордонних районах Сумської області.

Останні новини щодо повномасштабного збройного вторгнення Росії в Україну

Ситуація на території Луганської області наразі є вкрай складною і це потрібно визнавати. Тому українцям необхідно "зціпити зуби" й продовжувати боротися, аби вигнати російських окупантів, які прийшли на нашу землю. Про це розповів секретар Ради нацбезпеки й оборони Олексій Данілов.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко захотів створити оперативне командування на кордоні з Україною. Їхні військові нібито вже відпрацьовують захист своїх територій.

Радник очільника Офісу Президента Михайло Подоляк на своїй офіційній сторінці у телеграмі повідомив, що наразі вся військова машина стримує ворога на Сході, а Південь України обов'язково буде звільнено, й це станеться скоріше, ніж хтось собі може уявити.

За словами радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, російські загарбники готують розширити братську могилу, яка розташована на старому цвинтарі міста "Непроколь", що в Центральному районі. Це вже четвертий рів, який вдалося ідентифікувати спільно з журналістами.

Єнс Столтенберг зазначив, що війна Росії проти України перейшла в стадію виснаження. Йому складно спрогнозувати терміни її закінчення. Генеральний секретар НАТО переконаний, що за 13 тижнів війни Росія допустила серйозні стратегічні прорахунки, а Путін не зміг здійснити свій задум про швидке захоплення українських територій.

Варте до перегляду – Інтерв'ю з Даніловим: "Червоні лінії" для України, колаборанти і підтримка від світу