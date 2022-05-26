Про це 24 каналу ексклюзивно розповів секретар РНБО Олексій Данілов.

До теми Внаслідок удару по Харкову 5 загиблих, загроза з території Білорусі: основне у 92 день війни

Що таке перемога для Данілова

Він наголосив, що не відноситься до тих людей, які кажуть, що ворог слабкий та немає з ким боротися.

"Адже ворог сильний і підступний. І казати суспільству, що в нас все добре, це себе вводити в оману", – вважає секретар РНБО.

На думку Данілова, українцям не варто казати, що все вже майже закінчилося і перемога близько.

Перемога буде тоді, коли ми вийдемо на кордони нашої країни, коли останній чобот російського загарбника вийде з нашої території, включно з Кримом. Тоді це буде перемога, і можна буде сказати, що ми впоралися з завданням,

– заявив Данілов.

До того часу, за його словами, нам треба "зчепити" зуби і щодня боротися та знищувати окупантів, які прийшли на нашу землю.

Данілов про постачання Україні зброї

На питання ведучого, чи готові ЗСУ до контрнаступу чи наразі чекають зброю від Заходу, Данілов відповів, що українська армія ніколи не чекала. Наші воїни з перших днів війни дають відсіч ворогу.

На сьогодні зброя є, вона поступово надходить до України, хоча не так швидко, як нам би хотілося. Звичайно, було б краще, якби західні партнери нам повірили і надали зброю ще до 24 лютого. Але цього не сталося. Це почалося після того, коли вони побачили, що ми не здалися та боролися з майже голими руками,

– розповів він.

Секретар РНБО додав, що 24 лютого, коли почалася повномасштабна війна, були "Джавеліни", "Стінгери". "Ми з цим вистояли, і після цього почалися поставки", – пояснив він.

Дивіться повне інтерв’ю з Олексієм Даніловим



Яка ситуація на фронті