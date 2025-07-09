Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на городского голову Броваров Игоря Сапожко.

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Какие последствия атаки на Бровары 9 июля

Мэр констатировал, что агрессор каждую ночь атакует Киевскую область десятками дронов, "Шахедов" и другими средствами поражения.

К сожалению, в результате обстрела 9 июля в Броварах пострадала женщина 1980 года рождения. С травмой грудной клетки ее госпитализировали в местную больницу. Сейчас оказывают всю необходимую помощь.

Также Сапожко отметил, что 04:15 поступило сообщение о значительном возгорании в результате падения обломков БПЛА на одном из предприятий в Требухове.️ По данным ГСЧС, обошлось без пострадавших. На месте еще работают пожарные и коммунальные службы.

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Последствия атаки на Киевщину / Фото из телеграма Сапожко