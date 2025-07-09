Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на міського голову Броварів Ігоря Сапожка.
Зверніть увагу Комбінована атака на Україну 9 липня: де були вибухи, які наслідки, усе, що відомо
До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.
Які наслідки атаки на Бровари 9 липня
Мер констатував, що агресор щоночі атакує Київщину десятками дронів, "Шахедів" та іншими засобами ураження.
На жаль, внаслідок обстрілу 9 липня у Броварах постраждала жінка 1980 року народження. З травмою грудної клітини її госпіталізовували до місцевої лікарні. Зараз надають усю необхідну допомогу.
Також Сапожко зазначив, що 04:15 надійшло повідомлення про значне загорання внаслідок падіння уламків БпЛА на одному з підприємств у Требухові.️ За даними ДСНС, минулося без потерпілих. На місці ще працюють пожежники й комунальні служби.
Дивіться також Найбільш масована атака на Луцьк: мер розповів, які наслідки
Наслідки атаки на Київщину / Фото з телеграму Сапожка