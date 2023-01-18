Вертолет, потерпевший крушение, был передан Украине от наших союзников и партнеров. Об этом 24 Каналу рассказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.

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Вертолетом управляли высококлассные пилоты

Он отметил, что этот вертолет использовался Государственной службой по чрезвычайным ситуациям.

Руководившие им летчики были пилотами высшего класса. Они неоднократно летали в частности в горячие точки,

– сообщил советник.

Вадим Денисенко подчеркнул, что сейчас будут проверяться все версии авиакатастрофы и по результатам расследования будут делаться выводы.

ГСЧС получила вертолет от Франции

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона сообщил, что вертолет Super Puma, на борту которого находилось руководство МВД, украинские спасатели получили от Франции в рамках межправительственного соглашения.

Также он отметил, что украинские силовые ведомства имеют свои вертолеты, а ГСЧС – даже самолеты.

Игнат подчеркнул, что для расследования причин падения вертолета будет создана государственная комиссия, в которую войдут авиационные специалисты.

По его словам, на формирование и работу комиссии понадобится не менее нескольких недель.

"Техническое исследование занимает определенное время. В частности, в воздушных силах есть летающая авиационно-техническая лаборатория, которая имеет своих специалистов, выезжающих на место происшествия, и они по крупицам собирают вертолет из того, что осталось. Это довольно длительный процесс", - отметил Юрий Игнат.

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