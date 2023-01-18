Глава Киевской областной государственной администрации Алексей Кулеба в эфире национального телемарафона рассказал, что пока нет информации о пропавших без вести детях. Об этом сообщает 24 Канал.

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Удалось ли всех эвакуировать

Сейчас известно о 18 погибших, девять из них находились на борту вертолета. Среди жертв также трое детей.

Пока нет у нас информации о пропавших без вести детях. Продолжается работа по идентификации, все дети находятся в другом учебном заведении, с ними работают соответствующие службы. Туда приезжают родители, составляются списки,

– сказал глава ОВА.

Сейчас продолжаются работы по разбору завалов детского сада, добавил он.

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