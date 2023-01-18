Глава Киевской областной государственной администрации Алексей Кулеба в эфире национального телемарафона рассказал, что пока нет информации о пропавших без вести детях. Об этом сообщает 24 Канал.
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Удалось ли всех эвакуировать
Сейчас известно о 18 погибших, девять из них находились на борту вертолета. Среди жертв также трое детей.
Пока нет у нас информации о пропавших без вести детях. Продолжается работа по идентификации, все дети находятся в другом учебном заведении, с ними работают соответствующие службы. Туда приезжают родители, составляются списки,
– сказал глава ОВА.
Сейчас продолжаются работы по разбору завалов детского сада, добавил он.
Что известно о трагедии в Броварах
- В результате падения вертолета в Броварах погибло высшее руководство Министерства внутренних дел: глава МВД Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и государственный секретарь МВД Юрий Лубкович.
- Известно о 29 раненых, из которых 15 детей. На месте работают все профильные и специализированные службы. Продолжается разбор завалов и осмотр места происшествия.
- В ОП сообщили, что руководство МВД летело в командировку в одну из "горячих" точек.
- Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что упавший в Броварах вертолет, предназначен для нужд ГСЧС.
- По словам Игната, для расследования причин крушения должна быть создана комиссия. Он также отметил, что есть несколько факторов, которые могут влиять на такие вещи, по которым может произойти катастрофа. "Комиссия будет расследовать, это не будет через 1 – 2 дня, потому что исследовать авиакатастрофу – это определенное время должно занять", – уточнил представитель Воздушных сил.