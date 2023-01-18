Голова Київської обласної державної адміністрації Олексій Кулеба в ефірі національного телемарафону розповів, що наразі немає інформації про зниклих безвісти дітей. Про це повідомляє 24 Канал.
До теми У мережі з'явилося відео польоту вертольота МВС за кілька хвилин до падіння у Броварах
Чи вдалося всіх евакуювати
Наразі відомо про 18 загиблих, дев'ятеро з них перебували на борту гвинтокрила. Серед жертв також троє дітей.
Поки що немає в нас інформації про зниклих безвісти дітей. Триває робота по ідентифікації, всі діти зараз перебувають в іншому навчальному закладі, з ними працюють відповідні служби. Туди приїжджають батьки, складаються списки,
– сказав очільник ОВА.
Наразі тривають роботи по розбору завалів дитячого садочка, додав він.
Що відомо про трагедію у Броварах
- У результаті падіння гвинтокрила у Броварах загинуло вище керівництво Міністерства внутрішніх справ: глава МВС Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін та державний секретар МВС Юрій Лубкович.
- Відомо про 29 поранених, з яких 15 дітей. На місці працюють усі профільні та спеціалізовані служби. Триває розбір завалів і огляд місця події.
- В ОП повідомили, що керівництво МВС летіло у відрядження в одну з "гарячих" точок.
- Спікер командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що гвинтокрил, який впав у Броварах, призначений для потреб ДСНС.
- За словами Ігната, для розслідування причин катастрофи має бути створена комісія. Він також зазначив, що є кілька факторів, які можуть впливати на такі речі, через які може статися катастрофа. "Комісія буде розслідувати, це не буде за 1 – 2 дні, тому що дослідити авіакатастрофу – це певний час повинно зайняти", – уточнив представник Повітряних сил.