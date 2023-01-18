Голова Київської обласної державної адміністрації Олексій Кулеба в ефірі національного телемарафону розповів, що наразі немає інформації про зниклих безвісти дітей. Про це повідомляє 24 Канал.

До теми У мережі з'явилося відео польоту вертольота МВС за кілька хвилин до падіння у Броварах

Чи вдалося всіх евакуювати

Наразі відомо про 18 загиблих, дев'ятеро з них перебували на борту гвинтокрила. Серед жертв також троє дітей.

Поки що немає в нас інформації про зниклих безвісти дітей. Триває робота по ідентифікації, всі діти зараз перебувають в іншому навчальному закладі, з ними працюють відповідні служби. Туди приїжджають батьки, складаються списки,

– сказав очільник ОВА.

Наразі тривають роботи по розбору завалів дитячого садочка, додав він.

Що відомо про трагедію у Броварах