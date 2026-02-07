В Бурштыне пережили самую длительную воздушную атаку с начала войны: местная ТЭС приостановила работу
- В Бурштыне состоялась самая длительная воздушная атака с начала вторжения, во время которой город подвергся комбинированному удару ракетами и дронами.
- В результате атаки в городе исчезло теплоснабжение и вода, а Бурштынская ТЭС, которая была основной целью, приостановила работу из-за серьезных повреждений.
Бурштын на Ивано-Франковщине пережил самую длительную воздушную атаку со времен начала полномасштабного вторжения. Россияне атаковали общину ракетами и дронами.
Об этом Общественному рассказал председатель общины Василий Андриешин.
Какие последствия атаки в Бурштыне?
Россияне нанесли комбинированный удар ракетами и дронами по Бурштынской общине Ивано-Франковской области. Обстрел начался около 03:00, а последние беспилотники сбили примерно в 09:00.
В городе исчезло теплоснабжение, нет ни горячей, ни холодной воды. Эти услуги восстановятся ориентировочно к утру 8 февраля. К счастью, жилые дома не пострадали, раненых нет.
Бурштынская ТЭС, которая была основной целью врага, приостановила работу, получив серьезные повреждения.
Справка: Бурштынская ТЭС является одной из самых мощных электростанций Украины, которая обеспечивает светом 3 миллиона пользователей из Закарпатской и частично Ивано-Франковской и Львовской областей.
Какие последствия массированной атаки по Ивано-Франковской области?
В результате обстрелов в Ивано-Франковской области предварительно никто не пострадал. Известно о повреждении домохозяйств в Галицкой и Рогатинской общинах.
Применены 4,5 очереди графиков почасовых отключений электроэнергии из-за сложной ситуации в энергетике.
Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив сообщил, что свет будет подаваться только 4 – 5 часов в день в ближайшее время. Также возможны перебои с водоснабжением.