В центре Европы – снова война, – Залужный в День памяти и примирения назвал миссию армии

Лозунг "Никогда снова" не оправдался, ведь в центре Европы – снова кровавая и коварная война. Однако мы обязательно победим, ведь ВСУ – это первая армия мира.

Победили нацизм – победим и рашизм

Видео ко Дню памяти и примирения опубликовал главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

Внимание 8 мая – День памяти и примирения: почему этот праздник не о победе

Агрессор цинично использует память и термины Второй мировой. Но мы устоим. Мы сильны. Вооруженные Силы Украины – первая армия мира. Победили нацизм – победим и рашизм,

– написал он.

В рядах союзной армии в 1939 – 1945 годах с нацизмом боролись около 7 миллионов украинцев.

Важно! Вторую мировую войну считают наиболее кровавой и жестокой в истории человечества. По разным оценкам, в ней погибло от 50 до 80 миллионов человек.

Праздновать победу в контексте кровопролитных боев и больших потерь совсем неуместно. Впрочем, Советский Союз это и делал и продолжает делать Россия.

"Никогда снова" превратилось в "опять"

В этом году из-за начатой Россией войны в Украине не будет массовых мер по случаю Дня памяти и примирения 8 мая и Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне 9 мая.

Крылатое выражение "Никогда снова" использовали в Украине как напоминание о том, что страшные события тех времен никогда не должны повториться. Однако теперь слова приобрели иной смысл. Русские вторглись на нашу землю, в наши души. Убивают наших детей и уничтожают наши города.

Напомним, Владимир Зеленский обратился к украинцам в День памяти и примирения. Глава государства записал видео в разбомбленной Бородянке и спросил на фоне развалин, какую угрозу мог нести этот город для России. Возможно, эту угрозу представляли люди, засыпавшие в объятиях в своих квартирах в ту ночь, когда их разбудили российские ракеты.

Обращение Владимира Зеленского по случаю Дня памяти и примирения: смотрите видео