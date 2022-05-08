Перемогли нацизм – переможемо й рашизм

Відео до Дня пам'яті та примирення опублікував головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

Увага 8 травня – День пам'яті та примирення: чому це свято не про перемогу

Агресор цинічно використовує пам'ять і терміни Другої світової. Але ми вистоїмо. Ми сильні. Збройні Сили України – перша армія миру. Перемогли нацизм – переможемо і рашизм,

– написав він.

В лавах союзної армії в 1939 – 1945 роках з нацизмом боролися близько 7 мільйонів українців.

Важливо! Другу світову війну вважають найбільш кривавою і жорстокою в історії людства. За різними оцінками, у ній загинуло від 50 то 80 мільйонів людей. Святкувати перемогу у контексті кровопролитних боїв та великих втрат зовсім недоречно. Втім, Радянський Союз саме це і робив та продовжує роботи Росія.

"Ніколи знову" перетворилось на "знову"

Цьогоріч через розпочату Росією війну в Україні не буде масових заходів з нагоди Дня пам'яті та примирення 8 травня і Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 9 травня.

Крилатий вираз "Ніколи знову" використовували в Україні, як нагадування про те, що страшні події тих часів ніколи не мають повторитися. Однак, тепер слова набули іншого сенсу. Росіяни вторглись на нашу землю, у наші душі. Вбивають наших дітей та нівечать наші міста.

Нагадаємо, Володимир Зеленський звернувся до українців у День пам'яті та примирення. Глава держави записав відео у розбомбленій Бородянці та запитав на фоні руїн, яку загрозу могло нести це місто для Росії. Чи можливо, цю загрозу становили люди, які засинали в обіймах у своїх квартирах у ту ніч, коли їх розбудили російські ракети.

Звернення Володимира Зеленського з нагоди Дня пам'яті та примирення: дивіться відео