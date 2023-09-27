Об опасности объявили ориентировочно в 12:04 27 сентября. Местные власти призвали людей немедленно пройти в укрытие.

Смотрите также Массированная атака "Шахедов" по двум направлениям: все, что известно о ночном ударе по Украине

В каких областях объявляли о воздушной тревоге

"Красными" на карте были:

Винницкая;

Житомирская;

Черкасская;

Киевская;

Черкасская;

Кировоградская;

Полтавская;

Черниговская;

Сумская области.



Как выглядела карта тревог в Украине / Скриншот 24 Канала

Ракетная опасность, где объявлена воздушная тревога!

– предупредили военные ориентировочно в 12:10 27 сентября.

Уже ориентировочно в 12:17 прозвучали отбои воздушной тревоги во всех объявленных областях. Тревога продолжается только в Луганской области и Крыму, где опасность не проходит с 4 апреля и 11 декабря соответственно.

Воздушные силы ВСУ в 12:20 объявили об отбое ракетной опасности. То есть людям можно выходить из укрытий.

Россия обстреляла "Шахедами" минувшей ночью: коротко