Об опасности объявили ориентировочно в 12:04 27 сентября. Местные власти призвали людей немедленно пройти в укрытие.
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В каких областях объявляли о воздушной тревоге
"Красными" на карте были:
- Винницкая;
- Житомирская;
- Черкасская;
- Киевская;
- Черкасская;
- Кировоградская;
- Полтавская;
- Черниговская;
- Сумская области.
Как выглядела карта тревог в Украине / Скриншот 24 Канала
Ракетная опасность, где объявлена воздушная тревога!
– предупредили военные ориентировочно в 12:10 27 сентября.
Уже ориентировочно в 12:17 прозвучали отбои воздушной тревоги во всех объявленных областях. Тревога продолжается только в Луганской области и Крыму, где опасность не проходит с 4 апреля и 11 декабря соответственно.
Воздушные силы ВСУ в 12:20 объявили об отбое ракетной опасности. То есть людям можно выходить из укрытий.
Россия обстреляла "Шахедами" минувшей ночью: коротко
- Россия в ночь на 26 сентября атаковала Украину дронами-камикадзе типа "Шахед". Наталья Гуменюк рассказывала, что атака была направлена на портовую и пограничную инфраструктуру Подунавья. В результате попадания там пострадали двое водителей, которым оказали медицинскую помощь.
- Глава Одесской ОВА заявил, что Кремль попал в припортовую инфраструктуру в Измаильском районе. По словам Олега Кипера, враг повредил здание пункта пропуска, складские помещения, около 30 грузовиков, 6 фур загорелись, но пожар ликвидировали.
- Из-за российской атаки не работал пункт пропуска "Орловка" между Украиной и Румынией. Впоследствии он возобновил работу. Однако взрывы там ночью видели с румынского берега Дуная.