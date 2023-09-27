Про небезпеку оголосили орієнтовно о 12:04 27 вересня. Місцева влада закликала людей негайно пройти в укриття.
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У яких областях оголошували про повітряну тривогу
"Червоними" на карті були:
- Вінницька;
- Житомирська;
- Черкаська;
- Київська;
- Черкаська;
- Кіровоградська;
- Полтавська;
- Чернігівська;
- Сумська області.
Як виглядала карта тривог в Україні / Скриншот 24 Каналу
Ракетна небезпека, де оголошена повітряна тривога!
– попередили військові орієнтовно о 12:10 27 вересня.
Вже орієнтовно о 12:17 пролунали відбої повітряної тривоги у всіх оголошених областях. Тривога далі зберігається тільки у Луганській області та Криму, де небезпека не минає з 4 квітня та 11 грудня відповідно.
Повітряні сили ЗСУ о 12:20 оголосили про відбій ракетної небезпеки. Тобто людям можна виходити з укриттів.
Росія обстріляла "Шахедами" минулої ночі: коротко
- Росія у ніч проти 26 вересня атакувала Україну дронами-камікадзе типу "Шахед". Наталія Гуменюк розповідала, що атака була спрямована на портову і прикордонну інфраструктуру Подунав'я. Внаслідок влучання там постраждали двоє водіїв, яким надали медичну допомогу.
- Глава Одеської ОВА заявив, що Кремль поцілив у припортову інфраструктуру в Ізмаїльському районі. За словами Олега Кіпера, ворог пошкодив будівлю пункту пропуску, складські приміщення, близько 30 вантажівок, 6 фур зайнялися, але пожежу ліквідували.
- Через російську атаку не працював пункт пропуску "Орлівка" між Україною й Румунією. Згодом він відновив роботу. Проте вибухи там вночі бачили з румунського берега Дунаю.