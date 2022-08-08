В Центре и на Востоке была воздушная тревога

Утром 8 августа в центральных и восточных областях объявили воздушную тревогу. Сначала речь шла о 6 регионах, потом пошли отбои.

Сирены начали раздаваться около 06:30. Людей просили идти в укрытие.

Читайте также В Винницкой области был сбой системы оповещения об опасности: причины выясняют

Где объявили тревогу

Черкасская,

Кировоградская,

Днепропетровская,

Запорожская,

Донецкая,

Луганская область.

После 6:45 начали объявлять отбои. Тревога осталась в Луганской области, но отбоя там нет с апреля.

Как действовать

Когда раздаются сирены, следует срочно спускаться в укрытие. Там нужно находиться, пока не объявят отбой. О нем скажут из официальных ресурсов. Если рядом нет укрытия, следует хотя бы соблюдать правила двух стен дома. Во время тревоги опасно гулять по улице.

Ночные тревоги

Строго запрещено публиковать в сети фото или видео взрывов или "прилетов". Это только поможет врагу скорректировать огонь.

Ночью 8 августа дважды объявляли массовую воздушную тревогу. Например, после двух ночи в Харьковской области слышали взрывы. Кроме того, враг обстрелял Марганец в Днепропетровской области.

После трех часов сирены воздушной тревоги звучали на Юге, в Центре и на Волыни.

Может заинтересовать – назвали единственную область без прилетов ракет с начала войны: видео