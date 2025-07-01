В центре Киева вспыхнул пожар в квартире: что говорят в ГСЧС

Вечером 8 июля в киевских пабликах появилось сообщение о пожаре в центре столицы. Спасатели уже работают над ликвидацией.

Об этом в комментарии 24 Каналу рассказала исполняющая обязанности пресс-секретаря ГСЧС Киева Марина Коцупей.

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Что известно о пожаре в Киеве

Так, сообщение о пожаре в Печерском районе Киева поступило в 18:09. На месте было установлено, что возгорание произошло на 3 этаже 4-этажного жилого дома на площади в 70 квадратных метров.

ГСЧС работает над ликвидацией пожара. Привлечено 6 единиц техники и 25 спасателей.

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Заметим, после ночной атаки России 7 июля пожары и разрушения возникли в трех районах Киева. В Деснянском районе пострадали фасад административного здания, газовую трубу и пустой резервуар, горело авто. В Соломенском обломки сбитого дрона упали на автомойку. А в Голосеевском обломки повредили окна в офисном здании и тепломагистраль большого диаметра.